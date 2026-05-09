Zara'da voleybol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Liselerarası Kadınlar Voleybol Turnuvası düzenlendi.



Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Zara Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.



İki hafta süren turnuva sonunda, Zara Fen Lisesi şampiyon olurken, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Zara Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.



Turnuva sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımların kupaları ve sporcuların madalyaları ilçe protokolü tarafından verildi.



Turnuvada Kaymakam Mehmet Ali Atak, hayırsever İş İnsanı avukat Erhan Ekici'ye spora ve ilçedeki etkinliklere sağladığı katkılarından dolayı Zara Spor forması hediye etti.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Gençlik Haftası kapsamında kız öğrencilerimize yönelik voleybol turnuvası düzenledik. Dört lise takımımızdan üçü derece elde ederek ödüllerini aldılar. Sivasspor önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve eski Zara Belediyespor Kulüp Başkanı avukat Erhan Ekici'ye de ilimiz ve ilçemiz sporuna sunduğu değerli katkılarından dolayı isimli forma hediye ettik." dedi.



Müdürlük bünyesinde 5 branşta 138 öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığını ifade eden Ergüt, okullararası, bölgelerarası, ulusal ve uluslararası müsabakalarda sporcuların başarılar elde ettiklerini, lisanslı sporcu sayılarının da her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydetti.



