Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri 43 yıllık marangoz sahnede solist oldu

        43 yıllık marangoz sahnede solist oldu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan 58 yaşındaki marangoz Sedat Dursun'un hayatı, yıllarca ahşap kokusunun hakim olduğu atölyeden sahnenin ışıklarına uzanan bir tutku hikayesine dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        43 yıllık marangoz sahnede solist oldu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan 58 yaşındaki marangoz Sedat Dursun'un hayatı, yıllarca ahşap kokusunun hakim olduğu atölyeden sahnenin ışıklarına uzanan bir tutku hikayesine dönüştü.

        Henüz çocuk yaşlarda içinde filizlenen müzik sevgisini yıllarca kalbinde taşıyan Dursun, 43 yıl boyunca marangoz tezgahının başında çalışırken bir yandan da hayallerinden vazgeçmedi.

        Gündüzleri ahşaba şekil veren usta eller, akşamları notalarla buluştu.

        İçindeki sesi susturmayan Dursun, 2011 yılında bu tutkuyu profesyonel seviyeye taşımak için belediye konservatuvarına adım attı.

        Beş yıl süren eğitimin ardından mezun olan Dursun, şimdi Nazende Türk Müziği Topluluğu’nda solist olarak sahne alıyor.

        Dursun, AA muhabirine, müziğin hayatında her zaman önemli bir yeri olduğunu söyledi.

        Atölyede çalışırken dahi içinden şarkılar söylediğini belirten Dursun, "Müzik benim içimde hep vardı. Bu sevgi beni konservatuvara götürdü. Şimdi sahnede olmak, o duyguyu insanlarla paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

        Sahneye ilk çıktığı anı unutamadığını ifade eden Dursun, mikrofonu eline aldığında yaşadığı heyecanın hala sürdüğünü dile getirdi.

        Marangozluk mesleği nedeniyle zaman zaman önyargılarla karşılaştığını anlatan Dursun, "'Bir marangozdan sanatçı olur mu?’ diyenler oldu ama ben kendime inandım. Çalıştım, sabrettim. Hayalimin peşinden gitmekten hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

        Sahneye çıkmadan önce yoğun prova yaptığını belirten Dursun, en iyi performansı sergilemek için sürekli çalıştığını belirtti.

        - "Yaşın, mesleğin önemi yok"

        Nazende Türk Müziği Topluluğu Başkanı Banu Erat, Dursun'un azmiyle örnek bir sanatçı olduğunu ifade etti.

        Topluluk şefi Salih Demirci ise Dursun’un disiplinli çalışmasıyla kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

        Herkesin içinde bir tutku olduğunu vurgulayan Dursun, "İnsan neyi seviyorsa onun peşinden gitmeli. Yaşın, mesleğin önemi yok. Yeter ki isteyin ve vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 5 bin kişi Hıdırellez kahvaltısında buluştu, dilekler suya bıra...
        Tekirdağ'da 5 bin kişi Hıdırellez kahvaltısında buluştu, dilekler suya bıra...
        Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı
        Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı
        Tekirdağ'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı'nda buluştu
        Tekirdağ'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı'nda buluştu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da plastik ve kauçuk sektörü toplantısı düzenlendi
        Tekirdağ'da plastik ve kauçuk sektörü toplantısı düzenlendi