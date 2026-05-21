5. Trakya Doğada Yaşam, Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 5. Trakya Doğada Yaşam, Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.





Zafer Mahallesi'ndeki Çorlu Fuar Alanı'nda Renkly Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda, kamp ve doğa tutkunlarına yönelik çok sayıda ürün sergileniyor.





Fuarda karavan, tiny house, kamp ekipmanları, motosiklet ve otomobil stantları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.





Firma yetkilisi Önder Harbili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın bu yıl 5'incisinin düzenlendiğini söyledi.





Fuar alanında yaklaşık 18 farklı karavan firmasının yer aldığını belirten Harbili, motokaravan, çekme karavan ve off-road karavan gibi farklı konseptlerde yüzlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğunu ifade etti.





Harbili, fuarın kamp ve doğa yaşamına ilgi duyanlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu dile getirerek, "Türkiye’nin en büyük açık tarım fuarının da yapıldığı bu alanda kamp fuarımızın 5’incisini gerçekleştiriyoruz. Bölge için de kamp severler için de faydalı bir organizasyon oluyor." dedi.





Motosiklet firmalarının da fuarda yoğun ilgi gördüğünü aktaran Harbili, organizasyonun bölgedeki motosiklet tutkunlarını da bir araya getirdiğini kaydetti.





Harbili, fuarın ücretsiz ziyaret edilebildiğini ve ücretsiz otopark hizmeti sunulduğunu belirtti.





Fuarın 24 Mayıs Pazar akşamına kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.









