Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Dededen kalan çarıkçılık geleneğini 45 yıldır yaşatıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Oskay, dedesinden miras aldığı çarıkçılık mesleğini 45 yıldır yaşatıyor.

        Giriş: 30.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Henüz 9 yaşındayken dedesinin yanında deri kesmeyi ve çarık dikmeyi öğrenen Oskay, yıllar içinde ustalaşarak geleneksel yöntemlerle üretimini sürdürdü.

        Küçük atölyesinde el emeğiyle hazırladığı çarıkları Türkiye’nin birçok noktasına gönderen Oskay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor.

        Deri işçiliğinin inceliklerini yıllar içinde geliştiren Oskay, geleneksel çarıkları günün ihtiyaçlarına uyarlayarak ayakkabı ve sandalet formunda yeni modeller tasarlıyor.

        Erkeklerin yanı sıra kadınlara yönelik ürünler de hazırlayan Oskay, böylece unutulmaya yüz tutan bir zanaatı modern yaşamla buluşturuyor.

        Atölyesi yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda geçmişe açılan küçük bir kültür durağı niteliği taşıyor.

        Oskay, yıllar içinde topladığı bakır kaplar, su taşıma araçları, tarım aletleri ve çeşitli antika eşyaları burada sergileyerek ziyaretçilere geçmiş yaşam kültürünü tanıtıyor.

        Mehmet Oskay, AA muhabirine, çarıkçılığın aile mirası olduğunu söyledi.

        Mesleği çocuk yaşlarda öğrenmeye başladığını belirten Oskay, "9 yaşından beri çarık yapıyorum. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Yıllardır devam ettiriyorum. Gücüm yettiğince de sürdürmeye çalışacağım. Daha sonra çocuğuma devretmek istiyorum." dedi.

        Çarığın doğal yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunduğunu ifade eden Oskay, özellikle bahçe işlerinde tercih edildiğini anlattı.

        Oskay, "Çarığın çamurlu havalarda çamur tutmama özelliği var. Deri olduğu için ayağı rahat ettiriyor. Eskiden daha çok kırsal yaşamda kullanılırdı ancak günümüzde farklı amaçlarla tercih edenler de var." diye konuştu.

        Bir çarığın üretim sürecinin deri kesimiyle başladığını anlatan Oskay, şunları kaydetti:

        "Önce deriyi kesiyoruz, ardından işleyip dikiyoruz. Son aşamada kalıba çekerek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için bir çarığı yaklaşık 10 dakikada hazırlayabiliyorum. İstanbul, İzmir ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinden siparişler alıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
