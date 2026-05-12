        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Lösemi çocuklar için Tekirdağ'da farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Tekirdağ'da Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde gerçekleştirilen programa, tedavi süreci devam eden ve sağlığına kavuşan çocuklar ile aileleri ve gönüllüler katıldı.

        Katılımcılar, Hükümet Caddesi’nde bir araya gelerek turuncu yelek giydi, ellerinde pankart ve balonlarla Hasan Ali Yücel Meydanı'na kadar yürüdü.

        LÖSEV İstanbul Kurumlarla İletişim Sorumlusu Özge Kaner, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü organize ettiklerini söyledi.

        Kaner, her yıl lösemi vakalarına dikkati çekmeye çalıştıklarını aktararak, "Lösemili çocuklara moral olmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Farklı ülkelerden gelen lösemi çocuklar ile ülkemizdeki aynı mücadeleyi veren çocukları buluşturuyoruz. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuk ve genç kansere yakalanıyor. Lösemi, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Lösemiye karşı farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

        LÖSEV Tekirdağ Temsilcisi Sebahat Tehnova da hafta dolayısıyla umudu dalga dalga yaymak için etkinlik düzenlediklerini anlattı.

        Farkındalık oluşturarak herkese umut olmak istediklerini vurgulayan Tehnova, yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Engelsiz yaşam seferberliği
        Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi 2. Etabı hizmete açıldı
        Tekirdağ SGK Müdürü Alan'dan Vali Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da trafik kazalarında 47 kişi hayatını kaybetti
        Doktorlar otizmli çocuklar yararına sahneye çıkıyor
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
