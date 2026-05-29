Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

        Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'daki Uçmakdere bölgesi, Kurban Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'daki Uçmakdere bölgesi, Kurban Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor.


        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

        Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bularak, doğanın tadını çıkarıyor.

        Paraşüt pilotu Ali Sıralı, AA muhabirine, tatilcilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

        Bayramda yamaç paraşütü uçuşlarının arttığını ifade eden Sıralı, "Havalar çok güzel. Farklı deneyim yaşamak isteyenler Uçmakdere'ye geliyor. Herkesi Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini görmeye bekleriz. Farklı pistlerden yaptığımız uçuşlarla bir süre havada kalıp inişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu deneyimi yaşamak isteyenler gelip görmesi gerekir." dedi.

        Kente gelen tatilcilerin özellikle yamaç paraşütüne ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Sıralı, bayram boyunca yüzlerce kişinin gökyüzüyle buluşacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kadınların yaptığı baklavalar Mehmetçiğe ikram edildi
        Tekirdağ'da kadınların yaptığı baklavalar Mehmetçiğe ikram edildi
        Tekirdağ Valisi Soytürk, jandarma personeliyle bayramlaştı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, jandarma personeliyle bayramlaştı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ve gazi ailelerine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ve gazi ailelerine ziyaret
        Depremzede Meyra, kick boksta altın madalya kazandı: Hedefim milli forma
        Depremzede Meyra, kick boksta altın madalya kazandı: Hedefim milli forma
        Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Tekirdağ Valisi Soytürk, jandarma personeliyle bayramlaştı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, jandarma personeliyle bayramlaştı