Tekirdağ'da kadınların yaptığı baklavalar Mehmetçiğe ikram edildi
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere baklava ikram edildi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere baklava ikram edildi.
"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi tarafından askerler için baklava hazırlandı. Kadınların yaptığı baklavalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlere ve personele dağıtıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel lezzetlerin askerlerle buluşturulduğunu söyledi.
Karaküçük, el emeğiyle hazırlanan ev baklavalarının, hem bayram geleneğinin yaşatılmasına hem de Türk mutfağının zengin kültürel mirasının tanıtılmasına vesile olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.