        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Bayram tatili boyunca kentteki plajlarda yoğunluk yaşanırken, Ganos Dağları fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen doğa ve spor tutkunları, Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak bölgenin doğal güzelliklerini havadan izleme fırsatı buldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bayram süresince Tekirdağ'ın turizm destinasyonlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Tekirdağ'ın tatil süresince tercih edilen önemli bir kent olduğunu aktaran Karaküçük, "İstanbul'a yakın konumuyla kısa süreli tatil planlayanların tercihleri arasında yer alan kent, kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunarak bayram boyunca hareketli günler yaşadı." dedi.

        Karaküçük, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla Tekirdağ'ın, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu dile getirdi.

        Tatilcilerin kentte katıldıkları etkinliklerle farklı deneyimler yaşadığını anlatan Karaküçük, "Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Uçmakdere ise yamaç paraşütü etkinlikleriyle bayram tatilinin en gözde rotalarından biri oldu. Elverişli hava koşulları sayesinde çok sayıda ziyaretçi gökyüzünden eşsiz Tekirdağ manzarasını izleme fırsatı buldu." diye konuştu.

        Karaküçük, kentte bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 10 bin kişinin ziyaret ettiğini, kentin kültürel mirasını yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin müzelerde yoğunluk oluşturduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

