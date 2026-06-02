        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe dünya şampiyonluğuna odaklandı

        Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe dünya şampiyonluğuna odaklandı

        MESUT KARADUMAN - Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe, kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek Liselerarası Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Tekvandoya ilkokul yıllarında antrenörü Ufuk Aysel’in açtığı kurs sayesinde başlayan Türe, kısa sürede kendisini geliştirerek resmi müsabakalarda mücadele etmeye başladı. 12 yaşından itibaren çeşitli organizasyonlarda derece elde eden genç sporcu, son olarak geçen ay Sivas'ta düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazandı.

        Bu başarısıyla Liselerarası Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Türe, Brezilya'daki organizasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yiğit Yusuf Türe, AA muhabirine, tekvandoya küçük yaşlarda büyük ilgi duyduğunu söyledi. Başarıya ulaşırken birçok yenilgi yaşadığını anlatan Türe, "Bu salonda belki de en çok yenilen isim benimdir ama yenile yenile, üstüne koya koya bu yerlere geldiğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim." dedi.

        İlk resmi müsabakalarına 12 yaşında katıldığını belirten Türe, o tarihten bu yana Türkiye şampiyonalarında mücadele ettiğini ifade etti.

        Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren genç sporcu Türe, "Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. Dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

        Tekvandoya başlayan gençlere tavsiyelerde bulunan Türe, yenilginin de başarının da sporun bir parçası olduğunu vurguladı.




        - "Disiplinli çalışarak önemli başarılar elde etti"

        Antrenör Ufuk Aysel de Yiğit Yusuf Türe ile ilkokul yıllarında tanıştıklarını ve sporcusunun yıllar içinde disiplinli çalışarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Türe’nin azimle çalıştığını belirten Aysel, "Yiğit benim ilk öğrencilerimden biri. 8 yıl boyunca disiplinli şekilde çalıştı. Bugün bu başarının meyvesini aldı. Bu sporun başarısı hemen gelmiyor. Bazen yıllar sonra sonuç alıyorsunuz. Sporcular yılmadan çalışırsa her şeyi başarabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"

