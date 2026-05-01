Tekirdağ'da biçerdövere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biçerdövere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde E.B'nin idaresindeki 34 H 1855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarım fuarı alanında bulunan biçerdövere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.B, sağlık ekipleri tarafından ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.