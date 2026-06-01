Tekirdağ'da bir sitede çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir sitenin içerisine ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir sitenin önüne motosikletle gelen şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı.



Silah sesleri üzerine panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Açılan ateş sonucu mermilerden biri, sitedeki bir blokta bulunan 4. kattaki dairenin camına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.



Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan çalışmada 11 boş kovan bulundu.



Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.A. (21), ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

