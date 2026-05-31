Tekirdağ'da bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen şüpheli, otluk alanda silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.



Önerler Mahallesi'nde bulunan bir restorandan çıkan Mehmet A. (27) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman K. (28) arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdurrahman K'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Mehmet A. ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki otluk alanda Abdurrahman K'yı silahla başından vurulmuş halde buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Abdurrahman K'nin cesedi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



