Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen şüpheli, otluk alanda silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 18:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen şüpheli, otluk alanda silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Önerler Mahallesi'nde bulunan bir restorandan çıkan Mehmet A. (27) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman K. (28) arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdurrahman K'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Mehmet A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki otluk alanda Abdurrahman K'yı silahla başından vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Abdurrahman K'nin cesedi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        Benzer Haberler

        Husumetlisini tabancayla yaralayıp, yaşamına son verdi
        Husumetlisini tabancayla yaralayıp, yaşamına son verdi
        Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu
        Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu...
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu: Akşam saatlerinde zirve yaptı
        Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu: Akşam saatlerinde zirve yaptı