Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi
Tekirdağ'da Ayfer Mustafa Şahin Akkoç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi.
Tekirdağ'da Ayfer Mustafa Şahin Akkoç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi.
Programda, Halk Eğitim Merkezi ritim ve folklor gösterisi, dans gösterisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.
Ardından katılımcılar etkinlik için kurulan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Numan Tüzüner, okul ve kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.