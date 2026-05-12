Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarından verdikleri ilanlar aracılığıyla yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı pazarladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçmak istediği esnada çatıda mahsur kalan 1 şüpheli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Operasyonda kurtarılan 14 mağdur kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 11 tutuklama Çatıya kaçan şüpheli mahsur kald...
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 11 tutuklama Çatıya kaçan şüpheli mahsur kald...
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Yeşilay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Yeşilay'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı
        Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada