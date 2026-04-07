Tekirdağ'da kentsel dönüşüm kredisi değerlendirmesi

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan yeni kentsel dönüşüm kredisi paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında belirlenen pilot iller arasında Tekirdağ'ın da yer aldığını belirtti.



Kentteki yapı stokunun önemli bir bölümünün güncel deprem yönetmeliklerinin gerisinde kaldığını vurgulayan Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin vatandaşların canını ve malını koruyacak somut adımları kararlılıkla attığını ifade etti.



Açıklanan kredi paketinin bu kapsamda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:





"Bakanımız Murat Kurum'un kamuoyuyla paylaştığı kentsel dönüşüm kredisi paketi, bu kararlılığın bir göstergesidir. Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen proje İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Manisa ile birlikte Tekirdağ'ı kapsamaktadır. Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden biri olarak bu dönüşüm sürecinden doğrudan faydalanacaktır. Vatandaşlarımız, riskli yapılarını yenilemek amacıyla 3 milyon liraya kadar, ilk yılı ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi kullanabilecektir."



Gümüş, sosyal destek unsurlarına da yer verilen pakette, tek konutu riskli yapı olanlar ile orta ve düşük gelirli hanelerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler ve kadın hane reislerinin ek faiz indirimlerinden yararlanabileceğini belirtti.



Enerji verimliliği yüksek binalar için de ilave indirimler uygulanacağına dikkat çeken Gümüş, başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yürütüleceğini, vatandaşların lisanslı müteahhitlerle anlaşmasının ardından dijital sistem üzerinden başvurularını tamamlayabileceğini bildirdi.



Gümüş, AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı olarak sürecin sahada takipçisi olacaklarını ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

