Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kentsel dönüşüm kredisi değerlendirmesi

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan yeni kentsel dönüşüm kredisi paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kentsel dönüşüm kredisi değerlendirmesi

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan yeni kentsel dönüşüm kredisi paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında belirlenen pilot iller arasında Tekirdağ'ın da yer aldığını belirtti.

        Kentteki yapı stokunun önemli bir bölümünün güncel deprem yönetmeliklerinin gerisinde kaldığını vurgulayan Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin vatandaşların canını ve malını koruyacak somut adımları kararlılıkla attığını ifade etti.

        Açıklanan kredi paketinin bu kapsamda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:


        "Bakanımız Murat Kurum'un kamuoyuyla paylaştığı kentsel dönüşüm kredisi paketi, bu kararlılığın bir göstergesidir. Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen proje İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Manisa ile birlikte Tekirdağ'ı kapsamaktadır. Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin önemli illerinden biri olarak bu dönüşüm sürecinden doğrudan faydalanacaktır. Vatandaşlarımız, riskli yapılarını yenilemek amacıyla 3 milyon liraya kadar, ilk yılı ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi kullanabilecektir."

        Gümüş, sosyal destek unsurlarına da yer verilen pakette, tek konutu riskli yapı olanlar ile orta ve düşük gelirli hanelerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler ve kadın hane reislerinin ek faiz indirimlerinden yararlanabileceğini belirtti.

        Enerji verimliliği yüksek binalar için de ilave indirimler uygulanacağına dikkat çeken Gümüş, başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yürütüleceğini, vatandaşların lisanslı müteahhitlerle anlaşmasının ardından dijital sistem üzerinden başvurularını tamamlayabileceğini bildirdi.

        Gümüş, AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı olarak sürecin sahada takipçisi olacaklarını ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

