Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı

Tekirdağ'da ölü halde balıkçı ağına takılan caretta caretta, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. Değirmenaltı Mahallesi açıklarında balıkçı ağına ölü olarak takılan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinden teslim alındı. Caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla nekropsi yapılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.

