        Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı

        Tekirdağ'da ölü halde balıkçı ağına takılan caretta caretta, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı

        Tekirdağ'da ölü halde balıkçı ağına takılan caretta caretta, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

        Değirmenaltı Mahallesi açıklarında balıkçı ağına ölü olarak takılan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinden teslim alındı.

        Caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla nekropsi yapılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ormancılığın şampiyonu: Tekirdağ Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul...
        Ormancılığın şampiyonu: Tekirdağ Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul...
        Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı
        Tekirdağ'da ölü bulunan caretta caretta incelemeye alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da dolu etkili oldu
        Tekirdağ'da dolu etkili oldu