Tekirdağ'da sağlık personeline "etkili iletişim" eğitimi verildi
Tekirdağ'da tıbbi sekreter personellerine "etkili iletişim" eğitimi verildi.
Tekirdağ'da tıbbi sekreter personellerine "etkili iletişim" eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı ve Pera Akademi iş birliğiyle, Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreter personellerine yönelik "etkili iletişim" eğitimi düzenlendi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, iletişim becerilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edildi.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Programa, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Önder Çakal ile Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan ve hastane yöneticileri katıldı.
