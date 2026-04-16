Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T. (43), bir binanın 2. katındaki balkondan av tüfeğiyle G.O'ya (25) ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.O, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

