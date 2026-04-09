Tekirdağ'da üç kuşaktır devam eden yağcılık serüveni müzeye dönüştü

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1932 yılında un değirmeni olarak kurulan aile işletmesinin bir bölümünde, üç kuşaktır sürdürülen yağ üretiminde kullanılan araçlar sergileniyor.



Yaklaşık 3 bin metrekarelik fabrika alanına sahip işletmede, 1000 metrekarelik bölüm restore edilerek ziyaretçilere açık hale getirildi.



Alanda, geçmişte yağ üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve ekipman bulunuyor.



Yağ müzesinin sahibi Mehmet Diktaş, AA muhabirine, müzeye dönüştürdüğü alanda uzun yıllar fıstık, fındık, mısır özü, susam ve haşhaş yağı üretimi yapıldığını söyledi.



Üç kuşaktır süregelen mesleki birikimi korumak amacıyla yola çıktığını belirten Diktaş, 1960'lı yıllardan kalma ve hurdaya ayrılmak üzere olan makineleri toplayarak yeniden çalışır hale getirdiklerini ifade etti.



Farklı bölgelerden temin ettiği eski üretim ekipmanını ustalar aracılığıyla onardıklarını anlatan Diktaş, geçmişte fabrikalarda kullanılan makinelerin büyük bölümünün zamanla yok olduğunu dile getirdi.





- "Bunların hepsi bir hatıra"



Diktaş, müzede sergilenen makinelerin her birinin ayrı bir hikayesi olduğuna işaret ederek, "Bu makinelerin bir kısmı bizde vardı. 1990'lı yılların ortalarında birçok fabrika kapanınca makineler hurdaya gitmeye başladı. O zaman çok üzülmüştüm. Bunların hepsi bir hatıra, korunması gerekiyor. Bugün artık bunların yenisini yaptırmak mümkün değil." dedi.



Çok sayıda makineyi söküldüğü anda ya da hurdacılardan temin ettiğini bildiren Diktaş, çalışmayan makineleri yeniden işler hale getirmek için uzun yıllardır restorasyon çalışması yürüttüğünü belirtti.





- Yurt dışından parça temin edilerek yenilendi



Makinelerin orijinal yapısına uygun şekilde yenilendiğini anlatan Diktaş, "Bu makineleri yurt dışından getirmedik. Dönemin sanayicileri ithal etmiş. Biz de onları toparlayarak burada bir araya getirdik. Edirne ve İstanbul üretimi yerli makineler de var. Eksik parçalar için yurt dışından bilye, bıçak ve diğer ekipmanları temin ederek adeta sıfır bir makine ortaya çıkardık." diye konuştu.





Diktaş, ücretsiz gezilebilen müzede 100'ün üzerinde makinenin bulunduğunu, bir kısmının sergilendiğini, bir kısmının ise bakım ve restorasyon sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

