Tekirdağ'da uçurtma şenliği düzenlendi

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uçurtma şenliği düzenlendi.



Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar koro halinde şarkılar söyleyerek, dans gösterisi sergiledi.



Ardından çocuklar, yumurta taşıma ve çuval yarışı oyunu oynadı.



Daha sonra Vali Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.



Şenliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum personeli, koruyucu aileler ve çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı.













