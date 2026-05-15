Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'ne helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 15 bin 659 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


























