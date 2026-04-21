        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı

        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı

        Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi.

        Giriş: 21.04.2026 - 16:16 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 20 yarışmacı katıldı.

        Yarışma öncesi konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, Tekirdağ’ın coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ve peynir helvasının da aralarında bulunduğu 32 çeşit tatlının jüri tarafından değerlendirileceğini söyledi.

        Örnek, yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerini belirterek, yarışmayla az bilinen tatlıların tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından aralarında coğrafi işaretli peynir helvası ve Hayrabolu'nun da bulunduğu güllabiye, sütlü karakabak tatlısı, çizleme, kaşıklama ve büzme gibi yöresel tatlıların tadımı yapıldı.

        Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Hayrabolu tatlısıyla Nuray Cabbar, ikinciliği Hayrabolu tatlısıyla Hatice Baydar, üçüncülüğü ise bulama tatlısıyla Nimet Diken kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

