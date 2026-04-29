Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Katırcı'yı ziyaret etti.





Gerçekleştirilen ziyarette, ildeki süt üretimi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.





Sektörün geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirilirken, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Katırcı, ziyaret için Aksoy'a teşekkür etti.



-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret



Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Burcu Tokuç ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.





Tokuç ve Tabakoğlu makamda bir süre sohbet etti.





Tabakoğlu, yeni yönetime başarılar dileyerek, ziyaret için teşekkür etti.





-Tekirdağ'da iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı yapıldı



Tekirdağ'da iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı gerçekleştirildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı.





Bu çerçevede risk analizleri ve acil durum planları, eğitim faaliyetleri, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile iş kazaları ve ramak kala olaylara ilişkin süreçler değerlendirildi.





Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Gurbet Canpolat, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.











