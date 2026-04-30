Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Azerbaycan ile Türkiye arasındaki eğitim ve akademik işbirliklerinin gelişmesine yönelik görüşmeler yapıldı.



Nesibova, Vali Soytürk'e "Selam Azerbaycan" isimli kitabı hediye etti.



Vali Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nesibova'ya coğrafi işaretli Karacakılavuz Dimi Dokuması kilim hediye etti.



-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret





Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.





Kaymakam Yılmaz ve Bilgiç makamda bir süre görüştü.



Müftü Bilgiç, ziyaret için Yılmaz'a teşekkür etti.



-TESKİ Müdürü Özgül'e ziyaret



Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül'ü ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette, su kaynaklarının etkin kullanımı, tarımsal sulama faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Özgül, ziyaret için Aksoy'a teşekkür etti.



















