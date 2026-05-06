Tekirdağ'dan kısa kısa
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi bin 339 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi bin 339 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, nisan ayında bin 339 ihtiyaç sahibine 5 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.
Fırat, diğer aile ve yangın yardımı olarak verilen yardımların da ilerleyen süreçte süreceğini ifade etti.
-Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor
Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
Etkinlikte, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya önceliği ve genel trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Hafta boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.