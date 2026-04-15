        Tokat Haberleri "Arasta Kahvehanesi"nde müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor

        "Arasta Kahvehanesi"nde müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir kahvehanede müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:39 Güncelleme:
        "Arasta Kahvehanesi"nde müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir kahvehanede müşteriler güne sıcak süt içerek başlıyor.

        Tarihi Arasta Çarşısı boyunca sıralanan ahşap dükkanların arasında iki kahvehane de bulunuyor.

        Kahvehanelerden biri olan ve iki kardeşin işlettiği "Arasta Kahvehanesi"nde ise uzun yıllardır soğuk havada sıcak süt, yaz mevsiminde ise ayran yoğun şekilde tüketiliyor.

        Kahvehanede, isteyenlere çay, kahve ve meşrubatın yanı sıra sıcak süt ve ayran da sunuluyor.

        Kahvehaneyi işleten kardeşlerden 59 yaşındaki Mustafa Köksalan, AA muhabirine, iki kardeş olarak babalarından kalan kahvehaneyi çalıştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

        Köksalan, kahvehanede sıcak süt içme geleneğinin de babalarının zamanında başladığını anlattı.

        - "Kahvehanemizde 1960'lı yıllardan beri süt satışı devam ediyor"

        Yıllar önce bir müşterinin babalarından süt istemesi üzerine kahvehanede kış mevsiminde sıcak süt satışı başladığını dile getiren Köksalan, "Kahvehanemizde 1960'lı yıllardan beri süt satışı devam ediyor, yaz mevsiminde de ayran satılıyor. 1987 yılında babam vefat etti. O yıl ben askerden geldim. Ben de geleneği devam ettirdim." dedi.

        Kahvehanede sattıkları sütü kendi büyükbaş hayvanlarından sağladıklarını belirten Köksalan, "Müşterilerimiz sütü tercih ediyor. Yazın da ayran satıyoruz. Bu bize has bir şey. Burada günlük yaklaşık 10 litre süt satıyoruz. Müşterilerimizden talep var. Geçen gün gelen bayan müşterilerimiz, 'Kahvede süt olur mu?' dedi. 'Neden süt olmasın?' dedik. Daha sonra kadınlar ikişer bardak süt içti." ifadelerini kullandı.

        54 yaşındaki Serdal Köksalan da kahvehanelerinde sıcak süt satışının babalarından kalan bir gelenek olduğunu, aynı geleneği sürdürdüklerini kaydetti.

        Müşterilerden Baki Şahin ise Mustafa ve Serdal Köksalan'ın kahvehanesinde arkadaşlarıyla süt içtiklerini belirterek, "İlk zamanlarda değişik geliyordu. Alıştıktan sonra bağımlılık oldu. Çok da memnunuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi

