        Tokat Haberleri Niksar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Niksar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 09:41 Güncelleme:
        İlçesine bağlı Gürçeşme beldesinde bulunan Şehit Yılmaz Dağcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler için oluşturulan uygulamalı trafik eğitim parkurunda akülü araçlar kullanıldı.

        Eğitim kapsamında öğrencilere yaya geçitlerinde araç ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret levhalarının önemi ve trafik ışıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

        Ayrıca araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, kara yolunda bulunan yaya ve bisiklet yollarının doğru kullanımı ile yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konularında da bilgilendirme yapıldı.

        Yetkililer, uygulamalı eğitimlerle çocuklarda trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

