        Orta Doğu'daki kene türlerinin özellikleri kayıt altına alındı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, yürüttükleri çalışma sonucunda Orta Doğu ülkelerinde bulunan 101 kene türüne ait özellikleri ortaya koyduklarını belirtti.

        Giriş: 12.04.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de içinde bulunduğu ekibin Orta Doğu'da bulunan ülkelerin tamamında kene bakımından araştırma yürüttüğünü söyledi.

        Çalışmalarında 101 kene türüne ait özellikleri incelediklerini anlatan Keskin, araştırma sonuçlarını "Orta Doğu Keneleri: Taksonomi, Biyoloji, Ekoloji, Tıbbi ve Veterinerlik Önemi" başlıklı İngilizce olarak 2025 yılının sonlarında yayımlanan kitapta topladıklarını kaydetti.

        Türkiye, İran, Irak, Mısır, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki ülkeler başta olmak üzere tüm Orta Doğu coğrafyasında kene türlerinin incelendiğini vurgulayan Keskin, "Orta Doğu'da 101 kene türü var. Tamamını inceledik, türlerini listeledik, tür teşhis anahtarını oluşturduk. Ülkelerin iklim koşullarının günümüz ve gelecekte kene profilini nasıl etkileyebileceğini tartıştık. Üniversitemiz, ülkemiz ve bilim camiası için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Keskin, çalışmaları kapsamında Orta Doğu'daki kene türlerinin coğrafi dağılımı, hayat döngüleri ile tıbbi ve veterinerlik açısından önemlerini detaylı şekilde ortaya koyduklarını dile getirerek, böylece bilim insanları ve araştırmacılar için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturduklarına işaret etti.

        - "Orta Doğu ülkelerine ait tüm kayıtları tek tek inceledik"

        Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalarının 2 yılını kitabın yazım sürecinin oluşturduğuna dikkati çeken Keskin, "Yaklaşık 400 sayfalık çalışma, tüm Orta Doğu ülkelerindeki kene türlerini kapsıyor. Bu çalışma uzun bir literatür taramasını gerektirdi. 1900'lü yılların başından itibaren tüm Orta Doğu ülkelerine ait tüm kayıtları tek tek inceledik. Bu kayıtları analiz ederek hataları ve eksiklikleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Kitapta başta Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü olmak üzere rickettsia ve borrelia gibi kene türleri ve coğrafi yayılışları hakkında bilgilerin yer aldığını belirten Keskin, "KKKA, kene kaynaklı bir virüs tarafından oluşturulan önemli bir zoonotik hastalıktır. Özellikle hyalomma cinsine ait keneler aracılığıyla insanlara bulaştırılmaktadır. Hastalık Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya'da, 50. kuzey enleminin güneyinde kalan bölgelerde endemik olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Keskin, çalışmada kendisinin yanı sıra farklı ülkelerden Prof. Kosta Mumcuoğlu, Prof. Ben Mans ve Prof. Filipe Dantas-Torres'in yer aldığını aktararak, "Alanında saygın bilim insanlarıyla çalıştık. Bu alanda uluslararası literatüre katkı sağlayan önemli bir çalışma yayımlamış olduk." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"

        Benzer Haberler

        Birinci derece deprem bölgesi Tokat'ta, kentsel dönüşüm seferberliği
        Birinci derece deprem bölgesi Tokat'ta, kentsel dönüşüm seferberliği
        Niksar'da kar yağışı etkili oldu
        Niksar'da kar yağışı etkili oldu
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Tokatlı öğrencilerin küspeden yalıtım malzemesi ürettiği proje New York'ta...
        Tokatlı öğrencilerin küspeden yalıtım malzemesi ürettiği proje New York'ta...
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta tır devrildi: 3 kişi yaralandı, 6 hayvan telef oldu
        Tokat'ta tır devrildi: 3 kişi yaralandı, 6 hayvan telef oldu