Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sulusaray depremlerinde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri yükseldi

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan 2024'te meydana gelen 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulusaray ilçesi merkezli 18 Nisan 2024'te meydana gelen 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler ile sonrasındaki 3 günde meydana gelen 3 üzeri büyüklüğündeki 16 sarsıntı nedeniyle Sulusaray ile Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 230 ev, 79 ahır, 25 depo, 25 samanlık ve 3 iş yeri olmak üzere 362 yapıda ağır hasar oluşmuştu.

        Depremlerin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda ağır hasarlı yapılar yıkıldı, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 195 afetzedenin hak sahipliği onaylandı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem nedeniyle yıkılan evlerini yapacak olanlara 1 milyon 850 bin, ahır yapacaklara ise 750 bin lira kredi desteğinde bulunuldu. İki yıl ödemesiz olan kredi, 18 yılda faizsiz geri ödenecek.

        AFAD Müdürlüğü teknik ekiplerinin kontrolünde 43 konut ile 7 ahırın inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlandı. 145 kişi ise evlerinin yapımını sürdürüyor.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, Sulusaray depremlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

        Devletin depremlerin ardından çok hızlı reaksiyon göstererek evlerini yapma konusunda vatandaşları desteklediğini belirten Köklü, "195 hak sahibimizden 50'si inşaatlarını tamamlamış vaziyette. İnşallah çok kısa süre sonra tüm vatandaşlarımızın deprem konutlarında ikamet etmeleri mümkün hale gelecek." dedi.

        Saha gezilerinde vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı, AFAD Başkanlığı ve Valiliğe teşekkür ettiğini gördüklerini anlatan Köklü, "Biz de bize duydukları duygulardan dolayı onlara müteşekkiriz. Allah hayırlı uğurlu oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

        - Vatandaşlar yapılan evlerden dolayı memnun

        Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir ise depremlerin ardından yapılan inceleme sonucu köylerinde ağır hasarlı 15 konut, 8 de ahır tespit edildiğini anlatarak, "14 evimiz yapıldı. Ahırlar da yapıldı. Devletimiz evini yapana yardım usulü kredi verdi. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı'mıza, Valimize, milletvekillerimize, AFAD ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

        Ağır hasarlı evi yıkılarak yerine yenisi yapılan Yusuf Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Devletimize Allah zeval vermesin. Tokat Valimizden de Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de okuyan uluslararası öğrencilerden kültür şöleni
        TOGÜ'de okuyan uluslararası öğrencilerden kültür şöleni
        Tokat'ta hastane bahçesinde pak halindeki kamyonette yangın sonucu hasar ol...
        Tokat'ta hastane bahçesinde pak halindeki kamyonette yangın sonucu hasar ol...
        Komşusunun evindeki yangına müdahale etmek isteyen kadın, 5 gün sonra hasta...
        Komşusunun evindeki yangına müdahale etmek isteyen kadın, 5 gün sonra hasta...
        Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
        Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
        TOGÜ'den toplumsal katkı ve sosyal inovasyon için güç birliği
        TOGÜ'den toplumsal katkı ve sosyal inovasyon için güç birliği
        Tokat'ta okulunu hedef gösteren öğrenci tutuklandı
        Tokat'ta okulunu hedef gösteren öğrenci tutuklandı