Tokat'ta hastane bahçesinde pak halindeki kamyonette yangın sonucu hasar oluştu

Tokat'ta hastane bahçesinde pak halinde bulunan kamyonette çıkan yangın, hasara neden oldu. Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında kamyonette hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.