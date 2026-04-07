Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 zanlı tutuklandı

        Tokat merkezli 12 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 26'sı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si "ev hapsi", 12'si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaşılmış, 3 Nisan'da Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si daha önce tutuklanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!

        Benzer Haberler

        Durdurulan TIR'da 18 kaçak göçmen yakalandı
        Durdurulan TIR'da 18 kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta durdurulan İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta durdurulan İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Hurma ve fıstık yağı yüklü tırda 18 kaçak göçmen yakalandı
        Hurma ve fıstık yağı yüklü tırda 18 kaçak göçmen yakalandı
        Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi
        Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta husumetlilerin kan döküldüğü kavganın ilk duruşması görüldü
        Tokat'ta husumetlilerin kan döküldüğü kavganın ilk duruşması görüldü
        TOGÜ'de öğrenciler sıfır atık için sahaya indi
        TOGÜ'de öğrenciler sıfır atık için sahaya indi