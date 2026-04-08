Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli 12 ilde bir şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 20'si daha tutuklandı.



Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.



Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve projeli takip çalışması sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen gelirin aklandığı" bilgisine ulaşılmış, 3 Nisan'da Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah, para ve dijital materyal ele geçirilmişti. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 28'i daha önce tutuklanmıştı.







