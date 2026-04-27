Tokat'ta ATM'de bulunan para sahibine teslim edildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki gencin ATM'nin para haznesinde bulduğu 12 bin 600 lira, itfaiye anonsuyla bulunan sahibine teslim edildi.



İlçedeki bir banka ATM’sine para işlemi yapmaya gelen iki genç, cihazın haznesinde iade edilmiş 12 bin 600 lira buldu. Gençler parayı Niksar İtfaiye Müdürlüğüne getirerek teslim etti.



İtfaiye ekipleri, merkezi sistemden yaptıkları anonsla parayı yatıran kişinin müdürlüğe başvurmasını istedi.



Kısa süre içerisinde itfaiye merkezine gelen kişiye parası teslim edildi.

