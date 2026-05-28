Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Karacaören köyünde İlyas Baştuğa ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.