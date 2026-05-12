Tokat'ta devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Giriş: 12.05.2026 - 09:58
M.D. idaresindeki Cimitekke Belediyesine ait 60 ABA 627 plakalı çöp toplama kamyonu, Reşadiye ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü M.D. yaralandı.
Yaralanan sürücü Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
