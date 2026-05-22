Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 34 EJ 5160 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu Yeşilçam Köprüsü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

