        Tokat'ta durdurulan İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Giriş: 06.04.2026 - 23:36 Güncelleme:
        D-100 kara yolunda emniyet ekipleri arama noktasında İran'dan gelen tırı durdurdu.

        Hurma ve fıstık yağı yüklü tır içerisinde yapılan aramalarda 18 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Polis ekipleri tır sürücüsü M.Y'yi (44) gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hurma ve fıstık yağı yüklü tırda 18 kaçak göçmen yakalandı
        Hurma ve fıstık yağı yüklü tırda 18 kaçak göçmen yakalandı
        Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi
        Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta husumetlilerin kan döküldüğü kavganın ilk duruşması görüldü
        Tokat'ta husumetlilerin kan döküldüğü kavganın ilk duruşması görüldü
        TOGÜ'de öğrenciler sıfır atık için sahaya indi
        TOGÜ'de öğrenciler sıfır atık için sahaya indi
        Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı
        Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı
        Babasından miras kalan akzambaklara gözü gibi bakıyor
        Babasından miras kalan akzambaklara gözü gibi bakıyor