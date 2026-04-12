Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Giriş: 12.04.2026 - 16:04
Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta Songül G'ye ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürelik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yangında dumandan etkilenen Songül G. ve Müzeyyen Ö, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri