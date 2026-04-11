Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, S.E. ve S.Ç. tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Reşadiye ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 38 uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 cep telefonu ele geçirilmişti.

