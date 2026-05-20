Turhal'da taşkın riski nedeniyle esnaf önlem aldı

Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaf önlem aldı.



Tokat ve çevresinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi, Turhal ilçesinde taşkın riskini beraberinde getirdi.



Bölgede nehir yatağına yakın konumda bulunan iş yerleri ve ikametlerde vatandaşlar, olası sel ve su baskınlarına karşı kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı.



İlçenin en işlek arterlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaf, su seviyesinin kritik eşiğe yaklaşması üzerine sabah saatlerinde kepenk açmadı.



Olası taşma durumunda iş yerlerinin zarar görmesini engellemek isteyen cadde esnafı, dükkan girişlerini kalın naylon brandalarla kapattıktan sonra önlerine çok sayıda kum torbası yığarak set oluşturdu.



Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir vatandaş ise nehrin taşması durumunda sel sularının park halindeki otomobilini sürüklememesi için aracını halat yardımıyla yol kenarındaki bir ağaca bağlayarak önlem aldı.



Bölge genelinde meteorolojik uyarıların devam etmesi ve nehir kollarındaki su debisinin artması üzerine, belediye ve kolluk kuvvetleri de nehir yatağı boyunca devriyelerini sıklaştırdı.



Bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali devam ederken, vatandaşların tedbirli bekleyişi sürüyor.
































