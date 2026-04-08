Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencilerinden polislere ziyaret
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Yeşilyurt Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince okullarından alınarak şehir turu yaptırıldı.
Öğrenciler, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğinde İlçe Emniyet Amiri Komiser Fatih Yaşar tarafından karşılandı. Minik öğrenciler, Yaşar'a hediyelerini verdi.
Yaşar, öğrencilerin yaptıkları anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Ziyarette öğrencilere fahri trafik müfettişi kartı dağıtıldı.
Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, Şube Müdürü Şaban Demir, Şehit Ali Gülhan Anaokulu Müdürü Yasin Çalışkan ile öğretmenler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.