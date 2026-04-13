        AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan Sumud Filosu'na destek

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ikinci kez yola çıkmaya hazırlanan Sumud Filosu'na destek verdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:28 Güncelleme:
        AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan Sumud Filosu'na destek

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ikinci kez yola çıkmaya hazırlanan Sumud Filosu'na destek verdiklerini açıkladı.

        Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin’de işgal ve saldırıların sürdüğünü belirtti.


        İsrail'in hiçbir uyarıyı dikkate almadığını aktaran Mumcu, "Başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin genelinde saldırılarına ve insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.


        Sumud Filosu’nun, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek ve özellikle Gazze başta olmak üzere bölgedeki insani krize karşı uluslararası farkındalık oluşturmak açısından önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:


        "Müslümanlara yönelik bu saldırılara karşı durmak ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ikinci kez yola çıkacak olan ve 200 gemiden oluşacak Sumud Filosu’na Trabzon’dan biz de destek veriyoruz. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları olarak en az bir gemiyi bu filoya dahil edeceğiz. Bu, sadece sembolik değil, aynı zamanda insani sorumluluğumuzun bir gereğidir. Gazze’de masum siviller büyük bir insani krizle karşı karşıya. Bizler her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıların sona ermesi ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması en büyük temennimizdir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Rektörden 77 yaşında üniversiteden mezun olan arzuhalciye özel davet
        Başkan Doğan'dan ekonomik destek çağrısı
        Yomra Belediye Başkanı Bıyık'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e...
        İmam, caminin alt katını gençlik merkezine dönüştürdü
        Trabzonspor'da Ozan Tufan, son haftaların vazgeçilmezi oldu
        Yüzdeki şekil bozukluğu "3 boyutlu teknoloji"yle düzeltildi