        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Giresun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Giresun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde defnedildi.

        Giriş: 25.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde 23 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ali Yıldız ile eşi Melek (40), kızları Sadem Yağmur (15) ve oğulları Hamza ve Hasan Yıldız'ın cenazesi, ilçeye bağlı Konak Mahallesi'ne getirildi.

        Gölcük ve Konak Mahalle Camisi'nde kılınan namazların ardından cenazeler, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

        Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, gazetecilere, hayatını kaybeden ailenin uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, "Aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor. Talihsiz şekilde 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılacak, ifade edilebilecek bir şey değil bunlar." diye konuştu.

        Kazada diğer araçta bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğünü aktaran Sunguroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İki amca çocuğu İstanbul'dan yola çıkmışlar. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Ölen ailenin kızının bel kırığı var, yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler. Yola çıkan insanlar, büyük araçların şoförleri dikkatli olsunlar, rica ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
