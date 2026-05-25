Giresun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

Giresun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde defnedildi.



Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde 23 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ali Yıldız ile eşi Melek (40), kızları Sadem Yağmur (15) ve oğulları Hamza ve Hasan Yıldız'ın cenazesi, ilçeye bağlı Konak Mahallesi'ne getirildi.



Gölcük ve Konak Mahalle Camisi'nde kılınan namazların ardından cenazeler, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.



Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, gazetecilere, hayatını kaybeden ailenin uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, "Aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor. Talihsiz şekilde 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılacak, ifade edilebilecek bir şey değil bunlar." diye konuştu.



Kazada diğer araçta bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğünü aktaran Sunguroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İki amca çocuğu İstanbul'dan yola çıkmışlar. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Ölen ailenin kızının bel kırığı var, yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler. Yola çıkan insanlar, büyük araçların şoförleri dikkatli olsunlar, rica ediyoruz."

