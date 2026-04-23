Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, 23 Nisan'ın sadece TBMM'nin açılış tarihi olmadığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği tek evrensel bayram özelliğiyle de çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu belirtti.



Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda soykırıma ve zulme maruz kalan çocukların da bir an önce bayramı yaşayabilecekleri özgür koşullara kavuşmalarını dileyen Genç, şunları kaydetti:





"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin kuruluşunun 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere yurt yapan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."



Öte yandan Başkan Genç, koltuğunu temsili olarak Dumlupınar İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Hamza Arslan'a devretti.

