Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Trabzon ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Trabzon, Ordu, Artvin, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 23.04.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Trabzon ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Trabzon, Ordu, Artvin, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon'daki ilk tören, Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Uygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sorumluluk bilinciyle idrak ettiklerini söyledi.

        Kendilerine düşen en büyük görevin ecdadın emanet ettiği aziz vatanı daha ileriye taşımak, çocuklara huzurlu, güvenli ve güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu belirten Uygun, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." dedi.

        Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törende, Vali Tahir Şahin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödül verdi.

        - Artvin

        Artvin'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Artvin Spor Salonunda devam etti.

        Acar, 23 Nisan 1920'nin sadece bir tarih olmadığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığının altını çizen Acar, bu yönüyle çocukların, ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu da ifade etti.

        Günün anlam ve önemini içeren şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

        Törene, Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.

        - Giresun

        Giresun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Buradaki tören, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Vali Mustafa Koç, yağış nedeniyle 19 Eylül Spor Salonu'nda devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        - Ordu

        Ordu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenlere, yağış dolayısıyla Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam edildi.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ın da katıldığı tören, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından tamamlandı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Saray Bahçesi'nde organize edilen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Bayburt Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrencilerin yöreye özgü dansları ilgiyle izlendi.

        Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş ve diğer ilgililerin katıldığı törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Rize

        Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Yenişehir Spor Salonu'nda devam etti.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

        Akmeşe'nin günün önemine binaen yaptığı konuşmanın ardından, okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti.

        Doğan'ın konuşma yaptığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Program, öğrencilerin gösterilerinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

