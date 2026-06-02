Trabzon'da 4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü organize edilen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da koşulacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Doğanın kalbinde koş" sloganıyla gerçekleştirilecek maraton, 61K, 22K ve 10K parkurlarında düzenlenecek.



Ultra Sümela 61K, Maçka ilçesindeki Altındere Milli Parkı'nda saat 07.00'de, Ultra Altındere 22K ve Maçka Ultra 10K yarışları da saat 10.00'da başlayacak.



Sporun birleştirici gücünü ve Trabzon'un eşsiz doğal güzelliklerini bir araya getirmeyi amaçlayan yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni ise saat 17.00'de Sümela Altındere Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.

