Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da 4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da düzenlenecek

        Trabzon'da 4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü organize edilen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 4. Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl 4'üncüsü organize edilen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu, 6 Haziran'da koşulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Doğanın kalbinde koş" sloganıyla gerçekleştirilecek maraton, 61K, 22K ve 10K parkurlarında düzenlenecek.

        Ultra Sümela 61K, Maçka ilçesindeki Altındere Milli Parkı'nda saat 07.00'de, Ultra Altındere 22K ve Maçka Ultra 10K yarışları da saat 10.00'da başlayacak.

        Sporun birleştirici gücünü ve Trabzon'un eşsiz doğal güzelliklerini bir araya getirmeyi amaçlayan yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni ise saat 17.00'de Sümela Altındere Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Benzer Haberler

        Trabzon'da doğal güzellikler havadan görüntülendi
        Trabzon'da doğal güzellikler havadan görüntülendi
        Mavi Nota Müzik Ödülleri 4 sanatçıya verildi
        Mavi Nota Müzik Ödülleri 4 sanatçıya verildi
        Düzköy Belediyespor Judo Takımı, başarılı sporcular yetiştirmeye devam etme...
        Düzköy Belediyespor Judo Takımı, başarılı sporcular yetiştirmeye devam etme...
        Akyüz: "Turizmi hedef alan ırkçı paylaşımlara karşı yasal düzenleme şart"
        Akyüz: "Turizmi hedef alan ırkçı paylaşımlara karşı yasal düzenleme şart"
        Yolda gördüğü karaca yavrularına Arçil ve Şota adını verdi
        Yolda gördüğü karaca yavrularına Arçil ve Şota adını verdi
        Düğünde altın değil keçi takıldı
        Düğünde altın değil keçi takıldı