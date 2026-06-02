        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Düzköy Belediyespor Judo Takımı, başarılı sporcular yetiştirmeye devam etmek istiyor

        DUYĞU AVUNDUK - Türkiye Judo Federasyonu Ümitler Mix 1. Ligi takımlarından Düzköy Belediyespor Judo Takımı, ekim ayında başlayacak yeni sezon müsabakalarına günde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Akçaabat ve Düzköy ilçelerindeki yetenekli 250 sporcuyu bir araya getiren antrenörler Bayram Çelik ve Fahri Altunbaş'ın girişimleriyle 1 yıl önce kurulan takım, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 5 ay önce Karaman, Ordu ve Ankara takımları arasından sıyrılarak Ümitler Mix 1. Ligi'ne çıkmayı başaran tek ilçe takımı olan Düzköy Belediyespor, hazırlıklarını Düzköy Spor Salonu'nda her gün antrenman yaparak sürdürüyor.

        Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, sportif faaliyetlerde belediyelerin yer alması gerektiğini söyledi.

        Çocuklar ve gençler için vizyon oluşturulması gerektiğini belirten Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok yüksek imkanları olan takımlarla yarışır hale geldik ve bu bizi mutlu etti. Küçük bir ilçeyiz. Turizme ve ilçeyi geliştirmeye dönük çalışmalarımız var ama çocuklarımızı da alıp bir yerlere taşıdığımız zaman bu bizi mutlu ediyor, gurur veriyor. Çocuklarımızın gözlerinde o heyecanı görüyorum, hayata bakış tarzlarında da bunu hissediyorum."

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Aslan da judo takımının belediye bünyesine geçmesiyle birlikte spor adına güzel bir ivme yakalandığını ifade etti.

        İlçede judoyu tanıtmak için yola çıktıklarını ve bugün 1. Lig seviyesine ulaştıklarını aktaran antrenör Bayram Çelik de yıllardır bu hedef için mücadele ettiklerini söyledi.

        Altyapı için birçok sporcu yetiştirdiklerini belirten Çelik, "Bizim yıllardır hedefimiz buydu. Bugün Düzköy'ü dünyada daha iyi duyurabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Antrenör Fahri Altunbaş ise takımda bireysel müsabakalarda mücadele eden sporcuların yaklaşık yüzde 80'inin madalya aldığını dile getirdi.

        Altunbaş, sporcuların hayatlarında hedef ve amaç oluşturabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, ligdeki hedeflerinin ise Avrupa'da mücadele etmek olduğunu söyledi.




        - "Trabzon'un ve Düzköy'ün sesini dünya çapında duyurmak istiyorum"

        Sporculardan 15 yaşındaki Ahsen Yıldırım da judonun kendisi için bir hayat biçimi olduğunu ifade ederek, takımıyla iyi sonuçlar alabilmek için çalıştıklarını belirtti.

        Bilalcan Yıldırım ise bugüne kadar birçok madalyaya sahip olduğunu ifade ederek, "Hedefim yurt dışında ve olimpiyatlarda derece yapıp madalya almak. Trabzon'un ve Düzköy'ün sesini dünya çapında duyurmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

