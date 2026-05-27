Trabzon'da kurban keserken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Meşeli Mahallesi'nde akrabalarıyla kurban kesen Selahittin Ş, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Selahittin Ş, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

