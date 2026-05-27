Trabzon'da beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde beşinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.





Yaylacık Mahallesi'nde M.M.Y, bir binanın beşinci katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü​​​​​​​.





İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

