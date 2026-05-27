Trabzon ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.





Trabzon'un Yomra ilçesindeki Kaşüstü Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Kılınan bayram namazının ve hutbenin ardından dua edildi.



Vatandaşlar, cami çıkışında bayramlaştı.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de de Kurban Bayramı namazı eda edildi.



Vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.



Kemaliye Camisi'nde bayram namazı kılan vatandaşlar, dua etti.



Vatandaşlar daha sonra cami avlusunda bayramlaştı.



- Giresun



Giresun'da Hacı Miktad Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, namaz ve hutbenin ardından dua etti.



Vali Mustafa Koç ve vatandaşlar, cami çıkışında bayramlaştı.



- Artvin



Artvin'deki camilerde Kurban Bayramı namazı eda edildi.



Kentteki camilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, namaz sonrasında dua etti.



Vatandaşlar, cami avlusunda bayramlaştı.

